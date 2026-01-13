На Charlie Hebdo подали жалобу из-за карикатуры на трагедию в Кран-Монтане

Супруги Рианд считают, что изображение оскорбляет человеческое достоинство и подпадает под статью 135 Уголовного кодекса Швейцарии, которая запрещает пропаганду насилия. По их мнению, рисунок не имеет культурной, художественной или иной ценности, поскольку не осуждает страдания жертв, а, напротив, «нейтрализует их через смех». Они подчеркивают, что теперь прокуратуре предстоит решить, что важнее: свобода слова или защита человеческого достоинства.