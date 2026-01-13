На Charlie Hebdo подали жалобу из-за карикатуры на трагедию в Кран-Монтане

Писательница из кантона Вале Беатрис Рианд и её супруг-юрист Стефан Рианд подали жалобу в швейцарскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против французского сатирического журнала Charlie Hebdo.
Поводом стала публикация карикатуры, которая, по их мнению, оскорбляет достоинство жертв трагедии в Кран-Монтане, где погибли 40 человек. Об этом сообщает телекомпания RTS.
Речь идёт о рисунке, опубликованном 9 января, в день национального траура по погибшим. На нём изображены два обгоревших лыжника в бинтах, спускающихся с горы с табличкой «Кран-Монтана».
Подпись к карикатуре:
«Обгорелые на лыжах. Комедия года» отсылает к французской комедии 1979 года «Загорелые на лыжах».
Супруги Рианд считают, что изображение оскорбляет человеческое достоинство и подпадает под статью 135 Уголовного кодекса Швейцарии, которая запрещает пропаганду насилия. По их мнению, рисунок не имеет культурной, художественной или иной ценности, поскольку не осуждает страдания жертв, а, напротив, «нейтрализует их через смех». Они подчеркивают, что теперь прокуратуре предстоит решить, что важнее: свобода слова или защита человеческого достоинства.
Главный редактор Charlie Hebdo Жерар Биар признал, что журнал получил десятки обращений от возмущённых швейцарских граждан, но отметил, что юмор не обязан быть приятным, и призван вызывать эмоции. По его словам, карикатура не высмеивает жертв, а направлена на абсурдность самой трагедии.
