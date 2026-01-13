Массовая смерть младенцев, казнь президента Южной Кореи и блэкаут в Киеве: что произошло 13 января

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с обвинением предыдущего правительство страны. Он уличил его в организации тайных поставок вооружений Украине на сумму до 700 миллионов евро. По его словам, экс-правительство сознательно утаивало информацию об соответствующих расходах и сделках.