Причиной высокой смертности в роддоме № 1 в Новокузнецке стали врожденная пневмония, неонатальная инфекция, дистресс-синдром, метаболические нарушения и почечная недостаточность. «КП-Кемерово» сообщило, что младенцы часто умирали из-за недоношенности и патологий.
С начала января в роддоме в Кемеровской области умерли девять младенцев. Эта трагедия привела к закрытию учреждения. На место выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации, подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти.
Специальная группа прокуратуры Республики Корея выступила с требованием назначить экс-президенту страны Юн Сок Ёлю смертную казнь. Согласно полученной информации, обвинение квалифицировало действия бывшего главы государства как организацию мятежа.
В украинской столице наблюдается практически полный блэкаут. Согласно данным городских сообществ, которые отслеживают ситуацию с электроснабжением, почти во всех районах Киева электричество либо полностью отсутствует, либо подается только частично.
Комика Александр Гудкова (внесен в перечень экстремистов и террористов) оштрафован за пародию на песню «Я русский» исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей.
Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с обвинением предыдущего правительство страны. Он уличил его в организации тайных поставок вооружений Украине на сумму до 700 миллионов евро. По его словам, экс-правительство сознательно утаивало информацию об соответствующих расходах и сделках.
Пресс-служба Банка России сообщила, что международные резервы РФ в период с 19 по 26 декабря увеличились на 1,5%. Они обновили исторический максимум и составили 763,9 миллиарда долларов.
Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина, испытывает серьезные финансовые трудности. Согласно базе ФССП, судебные приставы требуют с него почти два миллиона рублей.