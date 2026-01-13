Суд приговорил участника РДК к 19 годам заключения

Суд приговорил участника запрещенной в РФ террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК) Александра Саканию** к 19 годам заключения, сообщает прокуратура Москвы.
Александра Саканию признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, террористическом сообществе и организации, а также в содействии террористической деятельности.
Специалисты установили, что Александр Сакания стал членом РДК и начал по поручениям руководителей проверять кандидатов на вступление в ряды организации. С декабря 2023 года по февраль 2024-го он осуществлял функции руководства фильтрационным пунктом в Грузии.
Александр Сакания принимал решения по сортировке кандидатов, искал и склонял людей к вступлению в организацию. Кроме того, он организовывал собрания с представителями РДК.
«С учетом позиции прокуратуры участник террористической организации приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали участников террористической ячейки.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.