Суд приговорил участника РДК к 19 годам заключения

Суд приговорил участника РДК к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Источник: Аргументы и факты

Суд приговорил участника запрещенной в РФ террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК) Александра Саканию** к 19 годам заключения, сообщает прокуратура Москвы.

Александра Саканию признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, террористическом сообществе и организации, а также в содействии террористической деятельности.

Специалисты установили, что Александр Сакания стал членом РДК и начал по поручениям руководителей проверять кандидатов на вступление в ряды организации. С декабря 2023 года по февраль 2024-го он осуществлял функции руководства фильтрационным пунктом в Грузии.

Александр Сакания принимал решения по сортировке кандидатов, искал и склонял людей к вступлению в организацию. Кроме того, он организовывал собрания с представителями РДК.

«С учетом позиции прокуратуры участник террористической организации приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали участников террористической ячейки.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.