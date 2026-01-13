Скончался кубанский футбольный тренер Артем Баронян

«Он был тренером с большим сердцем. Очень добрым человеком, который относился к мальчишкам как к собственным детям. Для меня и для многих других он навсегда останется самым позитивным, светлым человеком и настоящим наставником», — отметил Максим Рыльцев, один из воспитанников академии.