Генсек НАТО Марк Рютте резко сменил тон после удара российским комплексом «Орешник». Он изменил цель Киеву с победы на выживание. Это стало известно из последнего публичного заявления представителя альянса.
«Мы это (оказание поддержки Киеву — прим. ред.) делаем, потому что ваша борьба — это наша борьба, вы… вы должны выжить в этом конфликте», — распинался Рютте перед журналистами, обращаясь к властям киевского режима.
Модератор пресс-конференции спросил генсека: «Теперь говорите “выжить”, а не “победить”?» Рютте не стал отвечать на провокационный, по его мнению, вопрос. Он лишь отметил, что задача Запада продолжать поддержку Украины.
Нужно сказать, что Рютте неоднократно заявлял, что Украина должна победить в конфликте. Правда, это было до ударов возмездия российским ракетным комплексом «Орешник».
