С 2026 года работодатель сможет отправить вас к психиатру: вот какими могут быть последствия

В России с 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое обследование, что вызвало вопросы и опасения. Юрист по трудовым отношениям Михаил Громов объяснил, что нововведение направлено на оценку психического состояния работников, а не на постановку диагноза. Об этом пишет mk.ru.