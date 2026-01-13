С 2026 года работодатель сможет отправить вас к психиатру: вот какими могут быть последствия

В России с 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое обследование, что вызвало вопросы и опасения. Юрист по трудовым отношениям Михаил Громов объяснил, что нововведение направлено на оценку психического состояния работников, а не на постановку диагноза. Об этом пишет mk.ru.
«Закон не дает работодателю инструмента для расправы с неугодными сотрудниками “из офиса”. Основания для внеочередного психиатрического исследования должны быть весомыми и документально подтвержденными, иначе любое отстранение или увольнение будет легко оспорить в суде», — пояснил эксперт.
Психиатры уточняют, что цель обследования — оценить профпригодность работника, а не поставить диагноз или назначить лечение. Задача эксперта — определить, может ли человек безопасно выполнять свои обязанности.
Для большинства работников, чья деятельность не связана с риском, нововведения не изменят ситуации. Психиатрическое освидетельствование остается мерой профилактики, направленной на защиту здоровья и безопасности.
Напомним, если медосмотр выявит у сотрудников психические расстройства, работодателю будет разрешено отправить их на психиатрическое обследование. Эта норма даст возможность оперативно реагировать на изменения в психическом состоянии работников.