Зеленский назначил Ярослава Мережко замглавы СБУ

Глава киевской хунты Владимир Зеленский назначил двух новых людей на высокие должности в Службе безопасности Украины (СБУ). Первого нового сотрудника зовут Ярослав Мережко. Раньше он был начальником в одном из отделов контрразведки СБУ. Зеленский подписал указ о его назначении зампредом ведомства.