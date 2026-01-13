Зеленский назначил Ярослава Мережко замглавы СБУ

Глава киевской хунты Владимир Зеленский назначил двух новых людей на высокие должности в Службе безопасности Украины (СБУ). Первого нового сотрудника зовут Ярослав Мережко. Раньше он был начальником в одном из отделов контрразведки СБУ. Зеленский подписал указ о его назначении зампредом ведомства.
Второго нового сотрудника зовут Иван Рудницкий. Он раньше был главой Волынской области. Зеленский тоже подписал указ о его назначении на должность замглавы СБУ.
Кроме того, 5 января Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ. Это произошло после того, как предыдущий глава, Василий Малюк, ушел с должности.
