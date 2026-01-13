Ричмонд
Один человек погиб в Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Ростовской области сообщил о смерти женщины после атаки БПЛА противника.

Источник: Комсомольская правда

Женщина погибла в результате после атаки на Таганрог беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Слюсарь сообщил о смерти 65-летней женщины, которая на момент атаки находилась на рабочем месте и убирала помещения в разрушенном здании.

Губернатор уточнил, что спасатели продолжают разбор завалов после атаки ВСУ. На данный момент работает комиссия по оценке ущерба. Организован прием документов от жителей пострадавших домов для оказания материальной помощи.

Ранее стало известно, что власти Таганрога Ростовской области ввели режим ЧС на территории пострадавших объектов после атаки беспилотников ВСУ. Повреждения получили промышленный объект, а также жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

