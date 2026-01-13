В Сочи электричка сбила волка: зверя бросили погибать на путях

На одной из железнодорожных станций в горной части Сочи произошло ЧП с участием дикого животного, сообщает «КП-Кубань». Электричка сбила зверя, внешне похожего на волка.
После наезда животное осталось лежать на путях в тяжелом состоянии и, по словам очевидцев, долгое время не получало никакой помощи.
Сотрудники станции сообщили изданию, что не понимают, какие именно службы обязаны заниматься спасением пострадавшего зверя.
В министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что участок, где произошел инцидент, не входит в их зону ответственности.
Представители расположенного неподалеку заповедника также отказались вмешиваться, сославшись на особый режим охраны своей территории.
Юристы отмечают, что подобные ситуации наглядно демонстрируют проблему размытых полномочий между ведомствами. Границы собственности, ответственности и природоохранных зон часто не совпадают, из-за чего экстренные решения затягиваются. В результате пострадавшие животные могут оставаться без помощи.
