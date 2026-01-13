В Сочи электричка сбила волка: зверя бросили погибать на путях

Юристы отмечают, что подобные ситуации наглядно демонстрируют проблему размытых полномочий между ведомствами. Границы собственности, ответственности и природоохранных зон часто не совпадают, из-за чего экстренные решения затягиваются. В результате пострадавшие животные могут оставаться без помощи.