В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача

Виталия Хераскова отстранили от должности после начала проверки в новокузнецком родильном доме № 1 в связи со смертью девяти новорожденных. В беседе с RT он заявил, что с пониманием относится к решению и на данный момент продолжает работать в больнице. По его словам, в стационаре не выявили вирусную инфекцию, которая могла стать причиной трагедии.