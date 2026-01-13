Ричмонд
Купившая «страховку любви» китаянка получит 112 тысяч рублей

Девушка из Китайской Народной Республики по фамилии У, которая приобрела «страховку любви» для своих отношений за 199 юаней (2,2 тысячи рублей — прим. «ВМ»), спустя 10 лет получит от страховой компании 10 тысяч юаней (112,9 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 13 января, сообщила газета South China Morning Post.

Девушка из северо-западной провинции Шэньси приобрела полис в 2016 году. Он представлял собой своего рода «ставку на преданность» пары: если страхователь вступит в брак с указанным человеком в любую дату в течение десяти лет после трех лет с момента покупки полиса, он сможет получить либо букет из 10 тысяч роз, либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом 0,5 карата.

Пара официально зарегистрировала свой брак после десяти лет отношений в октябре 2025 года, выполнив условия полиса. В страховой компании сообщили, что эти полисы сняли с продажи в 2017 году, но оформленные ранее документы все еще можно использовать. Молодожены выбрали деньги вместо роз, передает газета.

18 ноября 2025 года депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил о необходимости ввести в России выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в 40 тысяч рублей за развод. По его словам, такая мера позволит стимулировать молодежь активнее вступать в отношения и создавать семьи.