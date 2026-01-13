Купившая «страховку любви» китаянка получит 112 тысяч рублей

Девушка из северо-западной провинции Шэньси приобрела полис в 2016 году. Он представлял собой своего рода «ставку на преданность» пары: если страхователь вступит в брак с указанным человеком в любую дату в течение десяти лет после трех лет с момента покупки полиса, он сможет получить либо букет из 10 тысяч роз, либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом 0,5 карата.