Бывшая пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, чем объясняли большую смертность среди новорожденных

Бывшая пациентка роддома в Новокузнецке Анастасия Голикова рассказала, чем медперсонал объяснял большую смертность младенцев. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Поставили диагноз, что у него (ребенка — прим. ред.) еще обнаружена плюсом ко всему внутриутробная инфекция. И все списали на эту инфекцию, что, якобы, вся причина этого только в этой инфекции, а медики действовали верно, и от них в этой ситуации уже ничего не зависело», — поделилась бывшая пациентка с журналистами.
Она и сама рожала в этом кузбасском роддоме, ее малыш появился на свет с инвалидностью. Врачи и в ее случае все списали на внутриутробные вирусы.
Девушка поступила в дородовое отделение для плановой госпитализации в 2022 году с нормально протекающей беременностью. Младенец родился мертвым, после чего его пытались реанимировать, но он остался инвалидом. Голикова заявила, что при начале родов ей не оказали своевременную помощь. Врач не признала начало схваток ночью, и осмотр состоялся только утром, подтвердив родовую деятельность. Схватки оставались слабыми даже после стимуляции, и из-за узкого таза экстренные меры не применялись, рассказала бывшая пациентка.
Ранее KP.RU сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девяти младенцев в новогодние праздники в Новокузнецком роддоме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил как можно скорее разобраться в резонансном деле и наказать виновных.