Бывшего пилота «Формулы-1» Пиццонию арестовали за нападение на человека

В штате Техас в США был задержан экс-пилот «Формулы-1» из Бразилии Антонио Пиццония по обвинению в нападении на человека. Информацию передает TMZ Sports.
По данным видеоматериала, опубликованного G1 Globo, причиной инцидента стал конфликт во время картинговых соревнований между неким мужчиной и сыном Пиццонии, принимавшим участие в заезде. Бывший автогонщик вмешался в ситуацию, защищая своего ребенка, и нанес удар оппоненту.
После произошедшего техасская полиция арестовала Пиццонию. Позже он вышел на свободу и оставил сообщение в Instagram*, где отметил, что сейчас поступил бы иначе.
«Я в порядке. Был эпизод, в котором сегодня я бы поступил по-другому. В тот момент я понял, что на моего сына, ребенка, оказывает давление другой взрослый, и инстинктивно его защитил», — написал бывший спортсмен.
Пиццония впервые появился в «Формуле-1» в качестве тест-пилота команды Williams в 2003 году. В том же году он перешел в команду Jaguar, где пробыл до 2004 года, а затем вернулся в Williams. В общей сложности он принял участие в 20 гонках Гран-при, его лучший результат — седьмое место.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.