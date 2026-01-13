Бывшего пилота «Формулы-1» Пиццонию арестовали за нападение на человека

Пиццония впервые появился в «Формуле-1» в качестве тест-пилота команды Williams в 2003 году. В том же году он перешел в команду Jaguar, где пробыл до 2004 года, а затем вернулся в Williams. В общей сложности он принял участие в 20 гонках Гран-при, его лучший результат — седьмое место.