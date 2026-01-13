Подаренный школьником питбайк спас жизнь военнослужащего в зоне СВО

Недавно в школу, где учится подросток, пришли ветераны и действующие военнослужащие. Один из них, боец с позывным Гюмри, лично вручил школьнику благодарственное письмо и рассказал, что именно на его питбайке год назад эвакуировали тяжело раненного командира роты с позывным Добрый.