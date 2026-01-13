Подаренный школьником питбайк спас жизнь военнослужащего в зоне СВО

Питбайк, переданный два года назад для нужд специальной военной операции, который подарил десятиклассник из Кургана, спас жизнь командира роты на передовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Недавно в школу, где учится подросток, пришли ветераны и действующие военнослужащие. Один из них, боец с позывным Гюмри, лично вручил школьнику благодарственное письмо и рассказал, что именно на его питбайке год назад эвакуировали тяжело раненного командира роты с позывным Добрый.
Питбайк позволил вывезти офицера с поля боя, но сам сгорела.
«Хочу пожать твою руку, сказать огромное спасибо родителям за воспитание, школе, где ты учишься. Я целый год мечтал о том, чтобы увидеться с тобой и сегодня такой случай представился», — приводит пресс-служба слова военнослужащего.
Ранее стало известно, что российский военный спас группу сослуживцев, сбив три дрона ВСУ.