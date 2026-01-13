Завершилась регистрация на шестой сезон конкурса «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» в новом сезоне собрал более 100 тысяч участников. Видео © Пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Текущий сезон объединил управленцев со средним стажем работы на руководящих должностях около десяти лет. Среди зарегистрировавшихся отмечается значительный рост доли руководителей высшего и среднего звена, а также увеличение числа женщин-лидеров. Общее количество участников основного конкурса и его специализированных направлений, включая «Лидеры России. Политика» и «Лидеры агропромышленного комплекса», превысило 100 тысяч человек из РФ и других государств. Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил качественное развитие проекта и его ключевые нововведения.
«В 2025 году конкурс “Лидеры России” ещё больше расширил свои границы, в нём появились новые форматы и отдельные направления. Были запущены конкурсы “Лидеры агропромышленного комплекса”, “Конкурс социальных архитекторов”, прошёл второй сезон конкурса “Лидеры России. Политика”. А в конце года мы запустили долгожданный новый сезон “Лидеров России” в совершенно новом формате, его участниками стали не отдельные руководители, а управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций. Как сказал президент России Владимир Путин, конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде. Выпускники конкурса “Лидеры России” уже проявили себя и собрали десятки тысяч команд, а всего конкурс со специализациями объединил более 100 тысяч человек», — отметил он.
Основную аудиторию конкурса вновь составили опытные управленцы, средний стаж которых достигает десяти лет. Наиболее представленной возрастной группой стали участники от 35 до 44 лет, на долю которых приходится 51% от общего числа конкурсантов. Среди зарегистрировавшихся увеличилась доля руководителей высшего и среднего звена, а также существенно выросло количество женщин-лидеров, достигшее 44% в текущем сезоне.
В топ-10 отраслей по роду деятельности участников вошли сферы образования (15%), государственной гражданской службы (11%), промышленности (8%), муниципальной службы и органов местного самоуправления (7%), а также ИТ, телекоммуникации и связи (6%). Подавляющее большинство заявок поступило от жителей РФ, при этом активность проявили и представители других государств, включая Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Германию, Киргизию, Молдову, Турцию, Египет и Сербию. Среди российских регионов по числу заявок традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Сейчас участники приступают к дистанционному этапу, в рамках которого им предстоит пройти тестирование управленческих компетенций. Общий результат команды будет сформирован как сумма баллов всех её участников, что позволит определить полуфиналистов. Очные финальные состязания проекта запланированы на лето 2026 года.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина. За пять предыдущих сезонов было подано более одного миллиона заявок из России и 150 стран мира. По итогам конкурсных отборов более 650 участников получили назначения на высокие должности в государственном и коммерческом секторах.
Ранее Владимир Путин отметил, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки подаются исключительно в составе команд единомышленников. Глава государства подчеркнул, что в современном мире именно умение работать в команде стало важнейшим конкурентным преимуществом любого специалиста. Он пояснил, что в рамках нового сезона будет оцениваться в первую очередь способность участников к эффективному взаимодействию в коллективе.
