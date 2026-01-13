Завершилась регистрация на шестой сезон конкурса «Лидеры России»

«В 2025 году конкурс “Лидеры России” ещё больше расширил свои границы, в нём появились новые форматы и отдельные направления. Были запущены конкурсы “Лидеры агропромышленного комплекса”, “Конкурс социальных архитекторов”, прошёл второй сезон конкурса “Лидеры России. Политика”. А в конце года мы запустили долгожданный новый сезон “Лидеров России” в совершенно новом формате, его участниками стали не отдельные руководители, а управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций. Как сказал президент России Владимир Путин, конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде. Выпускники конкурса “Лидеры России” уже проявили себя и собрали десятки тысяч команд, а всего конкурс со специализациями объединил более 100 тысяч человек», — отметил он.