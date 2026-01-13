Иду Галич «знатно потрясло» во время полёта на Камчатку, где бушует снежный циклон

Галич призналась, что до сих пор в шоке от того, как её самолёту удалось совершить посадку в таких погодных условиях, и передала благодарность экипажу.
«Потрясло нас знатно, но зато мы сели ровно там, куда целились! Из‑за сильнейшего урагана нас пугали посадкой и на Сахалине, и в Хабаровске, и другими городами», — написала Галич.
По её словам, из-за шторма на полуострове сейчас ничего не работает. В связи с этим возникли огромные проблемы с питанием. Как сообщила Ида, в её отеле предоставляют только завтрак, остальные приёмы пищи не предусмотрены. Это не должно было стать проблемой, если бы все кафе в городе не закрыли до улучшения метео обстановки.
Счастливая Ида Галич отыскала, где поесть на Камчатке в условии непогоды. Видео © Telegram / IdaGalich.
Спустя почти три часа звезде всё же удалось разыскать общепит, который не закрыл свои двери. Радости Галич не было предела. Она оповестила подписчиков, что поела вкусно и теперь готова ехать в отель отдыхать.
Из-за разницы в часовых поясах Галич проснулась посреди ночи. На Камчатке в тот момент было всего лишь два по полуночи, когда по привычному для звезды московскому времени — около 18 часов. Блогер рассказала, что понятия не имеет, чем ей теперь заниматься, однако изменить ситуацию уже всё равно никак не сможет.
«Открыла глаза я ровно к ужину по московскому времени. Голодная. Напомню, что на Камчатке сейчас ахтунг. Ничего не работает. В отеле кроме завтраков ничего нет», — с горечью напомнила о своей проблеме Ида.
К счастью, у Галич оказался стратегический запас, который ей подарила при заселении девушка с ресепшена. Блогерша рассказала, что та принесла ей хлеб, масло и красную икру. Тогда Ида убрала угощение в холодильник, но теперь именно оно стало спасением. Галич с большим восторгом рассказала, как пила чай с сахаром вприкуску с бутербродом, отметив, что всё время беременности мечтала об этом «красном золоте», но не могла его себе позволить.
Ранее стало известно, что Ида Галич составила завещание. Телеведущая поделилась, что в нём было отмечено, кто в случае её смерти будет распоряжаться имуществом до совершеннолетия сына Леона. Однако по заверению Галич, она не готовилась к чему-то плохому и не страдает от нападок суеверных мыслей.
