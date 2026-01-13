Иду Галич «знатно потрясло» во время полёта на Камчатку, где бушует снежный циклон

К счастью, у Галич оказался стратегический запас, который ей подарила при заселении девушка с ресепшена. Блогерша рассказала, что та принесла ей хлеб, масло и красную икру. Тогда Ида убрала угощение в холодильник, но теперь именно оно стало спасением. Галич с большим восторгом рассказала, как пила чай с сахаром вприкуску с бутербродом, отметив, что всё время беременности мечтала об этом «красном золоте», но не могла его себе позволить.