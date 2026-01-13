Касаткин подписал контракт с «Енисеем» после освобождения из тюрьмы во Франции

«Я рад, что мы будем сотрудничать. Я считаю, что он находится в лучшие годы своей карьеры и может очень помочь команде. В связи со специфической ситуацией, в которой он находится, нам придётся постепенно увеличивать нагрузку и проявлять терпение, но я уверен, что подписание с ним контракта — отличное решение для обеих сторон», — отметил главный тренер Йовича Арсич.
Стороны договорились о сотрудничестве до окончания сезона-2026/2027 годов.
Касаткин — воспитанник ЦСКА. Также играл за «Динамо-Юность Москвы», команду старшей школы Mountain Mission (Грунди, штат Вирджиния), Penn State Nittany Lions в первом дивизионе NCAA, «Химки-Подмосковье» и МБА. В сезонах 2022/23 и 2024/25 становился бронзовым призёром Кубка России.
В прошлом сезоне его средняя статистика составила 6 очков, 2,1 подбора, 2,7 передачи и 0,4 перехвата за 18 минут на площадке.
Напомним, что Даниил Касаткин был задержан в Париже летом 2025 года. По версии американских правоохранительных органов, он входил в состав хакерского сообщества, которое с 2020 по 2022 год атаковало программы-вымогатели коммерческие предприятия и правительственные структуры США. Суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, где ему грозило до 25 лет колонии, но французский премьер не подписал это решение, что позволило баскетболисту выйти на свободу и вернуться в Россию. Позже стало известно, что Касаткин был обменян на осуждённого в России француза Лорана Винатье*, который обвинялся в шпионаже.
* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.