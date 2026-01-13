Касаткин подписал контракт с «Енисеем» после освобождения из тюрьмы во Франции

Напомним, что Даниил Касаткин был задержан в Париже летом 2025 года. По версии американских правоохранительных органов, он входил в состав хакерского сообщества, которое с 2020 по 2022 год атаковало программы-вымогатели коммерческие предприятия и правительственные структуры США. Суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, где ему грозило до 25 лет колонии, но французский премьер не подписал это решение, что позволило баскетболисту выйти на свободу и вернуться в Россию. Позже стало известно, что Касаткин был обменян на осуждённого в России француза Лорана Винатье*, который обвинялся в шпионаже.