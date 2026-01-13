Путин передал под временное управление активы Canpack и Rockwool

Российский президент Владимир Путин распорядился о введении временного руководства на предприятиях, являющихся дочерними компаниями польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack и датской фирмы Rockwool, выпускающей минеральную строительную изоляцию. Президент подписал соответствующие указы.
В отношении Canpack, функции временного управляющего над ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак — завод упаковки» полностью переходят к компании «Стальэлемент». Управление ООО «Роквул» в полном объеме и 68% долей в ООО «Роквул — Волга» на временной основе передано акционерному обществу «Развитие строительных активов».
Хотя решение датировано 31 декабря прошлого года и вступило в силу в тот же день, соответствующие указы были обнародованы только сейчас.
Canpack — ведущий мировой производитель алюминиевой упаковки, включая банки для напитков, с опытом работы с 1992 года. Rockwool, специализирующаяся на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов, ведет свою деятельность с 1909 года.