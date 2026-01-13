В ночном клубе Ростова произошел конфликт с применением сигнальной ракеты и ножа

В одном из ночных клубов Советского района Ростова произошел конфликт, во время которого посетитель применил холодное оружие и сигнальную ракету. Об этом сообщили в главке донской полиции.
Информация о нарушении общественного порядка поступила в дежурную часть отдела полиции. По данным правоохранителей, участники инцидента уже установлены.
Выяснилось, что 40-летний мужчина поссорился с охраной заведения. В ходе ссоры он применил нож и сигнальную ракету. После вмешательства полиции оба предмета были изъяты.
Все участники конфликта уже дали показания и прошли медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы покажут, был ли причинен вред здоровью и насколько он серьезен.
Полицейские продолжают работу, чтобы выяснить все детали произошедшего.
