В ночном клубе Ростова произошел конфликт с применением сигнальной ракеты и ножа

В Ростове задержали посетителя ночного клуба, применившего нож и сигнальную ракету.

Источник: Комсомольская правда

В одном из ночных клубов Советского района Ростова произошел конфликт, во время которого посетитель применил холодное оружие и сигнальную ракету. Об этом сообщили в главке донской полиции.

Информация о нарушении общественного порядка поступила в дежурную часть отдела полиции. По данным правоохранителей, участники инцидента уже установлены.

Выяснилось, что 40-летний мужчина поссорился с охраной заведения. В ходе ссоры он применил нож и сигнальную ракету. После вмешательства полиции оба предмета были изъяты.

Все участники конфликта уже дали показания и прошли медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы покажут, был ли причинен вред здоровью и насколько он серьезен.

Полицейские продолжают работу, чтобы выяснить все детали произошедшего.

