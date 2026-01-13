Бывшая пациентка рассказала, чем объясняли смерть младенцев в кузбасском роддоме

Инвалидность и смерти в роддоме в Новокузнецке, где в новогодние праздники скончались девять младенцев, чаще всего объясняли инфекцией у новорожденных. Об этом во вторник, 13 января, рассказала Анастасия Голикова, которая в 2022 году родила ребенка с инвалидностью в этом учреждении.
— Поставили диагноз, что у него (ребенка — прим. «ВМ») еще обнаружена плюсом ко всему внутриутробная инфекция. И все списали на эту инфекцию, что якобы вся причина этого только в этой инфекции, а медики действовали верно, и от них в этой ситуации уже ничего не зависело. Потом я уже начала слышать очень много историй, схожих с моей: где-то есть летальные исходы, где-то — как у нас, инвалидность, — отметила женщина.
Она добавила, что поступила в дородовое отделение в рамках плановой госпитализации в 2022 году с нормально развивающейся беременностью. По словам Голиковой, ребенок родился без признаков жизни, после чего его реанимировали, но малыш остался инвалидом, передает ТАСС.
Девять младенцев скончались в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. После этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил от должности главного врача больницы Виталия Хераско. По словам врача, все погибшие дети родились недоношенными и имели различные патологии.
13 января пациентка роддома рассказала, что еще в 2024 году работающие там акушеры только после начала схваток сообщили ей, что сердцебиение плода на УЗИ не прослушивается, а также грубили женщине во время родов.