Нанесут ли США новые удары по Ирану: эксперты оценили риски

В Иране продолжаются массовые протесты, ситуация в стране остается крайне напряженной. На фоне этого президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на все страны, которые торгуют с Исламской Республикой. Американские СМИ между тем обсуждают возможность новых ракетных ударов. Эксперты рассказали KP.RU, насколько вероятно такое развитие событий.
«Такая угроза есть. Вопрос, скорее, в том, будет ли эскалация по той же схеме, что и в июне (первые атаки проведет Израиль, затем присоединится Вашингтон. — Ред.), или США проведут независимую операцию. Судя по последним заявлениям из Белого дома, Трамп пока не принял окончательное решение», — заявил Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.
В то же время, востоковед Шамс Мамедова считает, что скорее всего США продолжат давить на Иран с помощью усиленных санкций и дипломатических мер. Однако вероятность прямого удара по Ирану возрастет, если страна начнет атаковать американские военные объекты или активизирует свою ядерную программу.
Напомним, протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря 2025-го, были вызваны девальвацией валюты, но быстро переросли в политическое движение. Оппозиция стала требовать смены власти, а митингующие взяли в руки оружие.