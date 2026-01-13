Нанесут ли США новые удары по Ирану: эксперты оценили риски

«Такая угроза есть. Вопрос, скорее, в том, будет ли эскалация по той же схеме, что и в июне (первые атаки проведет Израиль, затем присоединится Вашингтон. — Ред.), или США проведут независимую операцию. Судя по последним заявлениям из Белого дома, Трамп пока не принял окончательное решение», — заявил Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.