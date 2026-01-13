С 2014 года на Украине ведется политика вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, ограничивающий использование русского и языков меньшинств. Власти запрещают русскоязычные произведения искусства и требуют общение на украинском в школах. При этом киевские власти продолжают твердить, что на Украине есть демократия и права русскоязычного населения никак не ущемляются.