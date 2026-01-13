Украинская писательница Лариса Ницой призвала русскоязычных граждан Украины прекратить говорить на русском языке. Об этом она рассказала в интервью.
«Украинские московиты пусть заткнут свой рот», — резко высказалась женщина в разговоре с журналистами. Она подчеркнула, что в этом случае о демократии не может идти и речи.
Ницой призвала наказывать русскоязычных украинцев за антигосударственные действия.
С 2014 года на Украине ведется политика вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, ограничивающий использование русского и языков меньшинств. Власти запрещают русскоязычные произведения искусства и требуют общение на украинском в школах. При этом киевские власти продолжают твердить, что на Украине есть демократия и права русскоязычного населения никак не ущемляются.
При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский, противореча своим же словам, заявил, что считает важным внести в Конституцию страны положение только об одном языке — украинском. Хотя в 2014 году он сам предлагал узаконить статус русского языка на Украине. Это автоматически запрещает использование какого-либо другого.
Ранее KP.RU сообщил, что в России всегда беспокоились о судьбе русскоязычного населения на Украине. Отчасти именно из-за притеснения этих меньшинств началась СВО.