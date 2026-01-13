iPhones: Apple поднимет цены на свои платные сервисы в России на 19 процентов

В ближайшие несколько месяцев корпорация Apple планирует повысить цены на свои платные сервисы и подписки в России, а также изменить общую ценовую политику для сторонних приложений в российском App Store. Об этом во вторник, 13 января, сообщил портал iPhones со ссылкой на источники.
— Apple планирует привязать обновление цен в России к релизу сервиса Apple Health на базе ИИ. Часть его функций будет платной. В процессе запуска произойдет корректировка цен на цифровые товары в сразу нескольких регионах присутствия Apple, включая и Россию, — говорится в материале.
По данным портала, после повышения цен стандартный тариф музыкального сервиса Apple Music будет стоить 199−209 рублей в месяц, семейный тариф — 329 рублей, а студенческая версия — 89−99 рублей.
Кроме того, стоимость подписок Apple TV+, Apple Arcade и Apple Fitness+ возрастет до 249 рублей, передает портал.
25 ноября 2025 года СМИ сообщили, что Apple усилила контроль за дистрибьюторами в Индии на фоне масштабного незаконного вывоза новых смартфонов, в первую очередь в Россию. Официальные распространители предупредили розничные сети о возможных штрафах и блокировке дилерских кодов, если iPhone, особенно 17-й серии, активируют с иностранной SIM-картой в первые 90 дней после покупки.