iPhones: Apple поднимет цены на свои платные сервисы в России на 19 процентов

В ближайшие несколько месяцев корпорация Apple планирует повысить цены на свои платные сервисы и подписки в России, а также изменить общую ценовую политику для сторонних приложений в российском App Store. Об этом во вторник, 13 января, сообщил портал iPhones со ссылкой на источники.