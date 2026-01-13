В Word обнаружили секрет, который компания Microsoft скрывала 30 лет

В текстовом редакторе Microsoft Word обнаружили «пасхалку» (так называют разновидность секрета, который оставляют в программных обеспечениях или играх разработчики), заложенную почти 30 лет назад. Об этом сообщил в соцсети X* блогер под ником Albacore.
По его словам, в версии Word Office 97 можно активировать секретную функцию, которая выводит на экран титры с именами людей, участвовавших в создании программы.
Для этого нужно выполнить неочевидную последовательность действий. Необходимо несколько раз переместить стандартную панель инструментов из одного угла окна в другой, а затем отправить встроенному помощнику фразу «This is not a contest» («Это не соревнование»).
Помимо точного выполнения манипуляций, требуется определённая версия Office 97 и системные часы, выставленные на 1997 год.
