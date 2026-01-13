«Бесы» Достоевского 1935 года выставят на торги за 1,2 млн рублей

Уничтоженное издание романа Федора Достоевского «Бесы», вышедшее в 1935 году в издательстве Academia, будет выставлено на торги аукционного дома «Литфонд» с начальной ставкой 1,2 млн рублей.
Речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, печать которого была остановлена еще на стадии сигнальных экземпляров. Формально книга была подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако в массовый тираж так и не вышла.
«На аукцион выставлен экземпляр уничтоженного издания Ф. М. Достоевского “Бесы” — книга 1935 года, которой не должно быть, оценивается по ставке свыше миллиона рублей», — сообщили в аукционном доме.
Выход романа был анонсирован в «Литературной газете», после чего в газете «Правда» появился фельетон Давида Заславского «Литературная гниль», где произведение назвали контрреволюционным. Несмотря на попытки Максима Горького защитить роман, печать была остановлена, а отпечатанные экземпляры уничтожены.
По данным «Литфонда», до наших дней сохранилось около десяти экземпляров этого издания, что делает его одной из самых редких книг советской эпохи. Ранее аналогичный экземпляр был продан на торгах за 3,4 млн рублей.
На тех же торгах будут представлены и другие лоты, в том числе рукописный сборник «Собрание разных стихотворений» 1840-х годов с текстами Пушкина, Жуковского и других авторов, а также коллекции автографов, фотографий и исторических документов.