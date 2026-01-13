Даже звери в зоопарке Кишинева мерзнут: Их вольеры отапливают термо-лампами и стараются пореже выпускать на улицу

Кишинёвский зоопарк принял дополнительные меры для защиты животных от морозов.
Для наиболее уязвимых видов в столичном зоопарке оборудованы отапливаемые укрытия с термолампами, а рацион животных обогащён витаминами.
Как сообщил администратор зоопарка Роман Крецу, некоторые виды обезьян были переведены в специальные вольеры с инфракрасным и ультрафиолетовым освещением. В холодное время года доступ животных на улицу ограничен, а температура в помещениях не опускается ниже 22 градусов, пишет radiomoldova.md.
В то же время изменилось и меню обитателей зоопарка. Рацион стал более разнообразным, чаще используются концентрированные корма и витаминно-минеральные премиксы.
Кишинёвский зоопарк продолжает принимать посетителей и зимой. В этот период учреждение работает по сокращённому графику — с 09:00 до 16:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.
Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).
Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.
Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).
В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.
Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).