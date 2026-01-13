Пенсионер в Испании попытался сесть на борт самолета с трупом жены

Сотрудники испанского аэропорта задержали 80-летнего мужчину, который пытался пронести на борт самолета тело мертвой супруги. Об этом во вторник, 13 января, сообщила местная газета Diario de Avisos.
Пожилой пассажир вез труп в инвалидном кресле, но сотрудник службы безопасности заметил, что женщина не подает признаков жизни.
— Охранник подошел к женщине, взял ее за руку и заметил, что у нее аномально низкая температура и она не дышит, — говорится в материале.
После этого в здании активировали аварийный протокол, на место происшествия приехали экстренные службы и эксперты-криминалисты, которые задержали мужчину. Во время допроса он рассказал, что супруга умерла несколькими часами ранее, когда они уже находились в аэропорту. Следователи устанавливают причину смерти женщины, передает Life.ru.
21 декабря 2025 года стало известно, что семья британцев пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета EasyJet, который летел рейсом из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик. Родственники заверили экипаж судна, что пожилая женщина крепко спит из-за недомогания.