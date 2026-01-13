Востоковед Мамедова: Ситуация в Иране может стать стратегическим вызовом для РФ

Ситуация с протестами в Иране может стать серьезным стратегическим вызовом для Российской Федерации. Об этом KP.RU заявила востоковед Шамс Мамедова.
Она выразила мнение, что в случае неблагоприятного для иранских властей развития событий Тегеран потеряет контроль над своими прокси-группами в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. А образовавшийся вакуум влияния попытаются заполнить Саудовская Аравия и ОАЭ.
Мамедова утверждает, что подобное развитие событий для России представляло бы серьезный стратегический вызов. Иран является ключевым партнером РФ в вопросах энергетики и региональной безопасности.
Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов считает, что вероятность смены режима в Иране низка. В противном случае это спровоцировало бы борьбу за контроль над нефтегазовыми месторождениями. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, значительно ухудшится.
Как ранее писал KP.RU, в Иране несколько населенных пунктов охвачены протестами. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно заявил, что ситуация взята под контроль. А также в Тегеране продолжают утверждать, что беспорядки вызваны давлением извне. Сообщалось, в Иране задержали несколько ключевых фигур протестного движения в стране.