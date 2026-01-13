Россиянам рассказали, как не платить по тройному тарифу за воду в 2026 году

Тем временем в Подмосковье набирает популярность цифровой помощник по ЖКХ «Женя». С начала года робот-консультант обработал уже более девяти тысяч звонков. Чаще всего жители спрашивают об уборке снега — таких обращений было свыше 1,1 тысячи. Также в топе вопросы по отоплению и электроснабжению. Об этом сообщает 360.ru.