Россиянам рассказали, как не платить по тройному тарифу за воду в 2026 году

В 2026 году россиян, не установивших исправные счётчики воды, ждут тройные платежи. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в интервью aif.ru объяснила, что такая мера направлена на стимулирование учёта ресурсов.
Разворотнева напомнила, что закон «Об энергосбережении» обязывал установить приборы учёта ещё к 2012 году. Многие до сих пор платят по заниженным региональным нормативам, что приводит к недополучению средств водоканалами.
До конца 2025 года действовал повышающий коэффициент 1,5 к нормативу. С 1 января 2026 года он будет увеличен до трёх.
Парламентарий пояснила, что прежняя мера оказалась малоэффективной. Даже с коэффициентом плата по нормативу часто была выгоднее реального потребления, особенно для домов с баней или поливом.
Тем временем в Подмосковье набирает популярность цифровой помощник по ЖКХ «Женя». С начала года робот-консультант обработал уже более девяти тысяч звонков. Чаще всего жители спрашивают об уборке снега — таких обращений было свыше 1,1 тысячи. Также в топе вопросы по отоплению и электроснабжению. Об этом сообщает 360.ru.