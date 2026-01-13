iPhones: Apple поднимет стоимость своих платных сервисов в РФ на 19%

Компания Apple впервые за десять лет повысит цены на свои платные сервисы в России. Рост составит около 19%, сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на собственные источники.
В ближайшие месяцы компания планирует пересмотреть стоимость подписок, цифровых сервисов и обновить ценовую политику для сторонних приложений в российском App Store.
Прежде всего, удорожание коснётся ключевых сервисов Apple в регионе: Apple Music, Apple TV+, iCloud и других подписок. Кроме того, возможен пересмотр стандартных цен в App Store.
По данным источника, решение о повышении цен назрело давно. Последний раз Apple корректировала стоимость своих цифровых услуг в РФ ещё в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Apple резко сократила количество получаемых патентов в прошлом году. Это может указывать на стагнацию инноваций в компании.
Также накануне стало известно, что в РФ подорожала вся актуальная линейка смартфонов iPhone.