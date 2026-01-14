Музей истории журналистики открылся в Петербурге в День российской печати

Музей создан по инициативе членов правления АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» при содействии городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Один из основателей музея Юрий Светов рассказал, что его экспозиция разделена на три тематических раздела.
Экспозиция начинается на стенах Дома журналиста с самого первого этажа, а затем продолжается по лестницам, поднимаясь всё выше. История журналистики на стенах музея начинается с самых истоков — с Петра Первого, с Екатерины Великой, с появления газет, а затем продолжается упоминанием известных и маститых русских писателей, а затем переходит к полноценному развитию журналисткой деятельности в России.
Дальше выставка продолжается на втором этаже, где начинается полноценный музей. Здесь на полках и столах размещены самые настоящие артефакты — фотоаппараты, печатные газеты, старые телевизоры.
Если идти дальше, то можно познакомиться с историей журналистики уже поименно. Здесь есть стенды с информацией о тех, кто был удостоен звания журналистов в СССР. К слову отметим, что «Заслуженных журналистов Российской Федерации» сегодня также выбирают ежегодно, но с 2018 года. Одними из первых ими стали Павел Гусев («Московский комсомолец»), Владимир Сунгоркин («Комсомольская правда»), Николай Дроздов («В мире животных»), Евгений Поддубный (телеканал «Россия-24»).
В этом музейном блоке можно лучше узнать о самих журналистах, здесь представлены их столы, фотоаппараты, подлинники — рукописи статей. Завершается экспозиция блоком о современной журналистике, где посетители узнают о крупнейших информационных агентствах, телевидении и радио.
Также сегодня в зале на сцене огласили имена новых «Заслуженных работников СМИ Санкт-Петербурга». Каждый год с 2022 на сцену поднимается пять человек. В этот раз комиссия наградила званиями Марину Алексееву («Петербургский дневник»), Анну Всемирнову (ГТРК «Санкт-Петербург»), Владимира Мазурова (ИД «Курьер-Медиа»), Анну Макарову («Кронштадтский вестник») и Сергея Михельсона («Санкт-Петербургские ведомости»).