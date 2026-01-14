Музей истории журналистики открылся в Петербурге в День российской печати

Если идти дальше, то можно познакомиться с историей журналистики уже поименно. Здесь есть стенды с информацией о тех, кто был удостоен звания журналистов в СССР. К слову отметим, что «Заслуженных журналистов Российской Федерации» сегодня также выбирают ежегодно, но с 2018 года. Одними из первых ими стали Павел Гусев («Московский комсомолец»), Владимир Сунгоркин («Комсомольская правда»), Николай Дроздов («В мире животных»), Евгений Поддубный (телеканал «Россия-24»).