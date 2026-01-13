Челябинец попал в скандал с швейцарскими часами, купленными в Кургане

Челябинец пытался решить вопрос мирно, но магазин отказался менять товар или возвращать деньги. Суд обязал индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Кургане, предоставить аналогичную модель часов. Приставы уведомили бизнесмена о возбуждении производства и предупредили, что в случае задержки более пяти дней ему придется заплатить исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей, а затем и административный штраф. Лишь после предупреждения дело сдвинулось с мертвой точки: предприниматель понял, что его ждут лишние траты, и обменял бракованные швейцарские часы на новые.