В Ивановской области задержан экс-зампредседателя правительства региона

«По версии следствия, подозреваемый, обладая полномочиями по формированию и реализации государственной политики в сфере местного самоуправления на территории региона, из корыстной заинтересованности совершил неправомерные действия по продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области», — говорится в сообщении от надзорного органа.