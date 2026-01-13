В Ивановской области задержан экс-зампредседателя правительства региона

Бывший зампред правительства Ивановской области подозревается в превышении полномочий и продвижении знакомого предпринимателя на пост главы района. Об этом пишет официальный Telegram-канал прокуратуры региона.
«По версии следствия, подозреваемый, обладая полномочиями по формированию и реализации государственной политики в сфере местного самоуправления на территории региона, из корыстной заинтересованности совершил неправомерные действия по продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области», — говорится в сообщении от надзорного органа.
Прокуратура Ивановской области координировала возбуждение уголовного дела УФСБ России по региону против бывшего зампреда правительства. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Ведется следствие по установлению обстоятельств преступления. Дело под контролем областной прокуратуры.
