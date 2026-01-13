Автор комикса «Дилберт» Скотт Адамс скончался после тяжелой болезни

Американский художник и карикатурист Скотт Адамс, создавший комикс «Дилберт», умер на 69-м году жизни, передает CNN со ссылкой на бывшую супругу усопшего Шелли Майлз.
Она рассказала, что Адамс долгое время лучился от метастатического рака предстательной железы. По словам Майлз, после того, как болезнь распространилась на кости, художника парализовало ниже пояса. В начале января Адамс был переведен в хоспис, рассказала она.
Комиксов «Дилберт» рассказывает о неприятных сторонах офисной работы. Он был одним из самых популярных в США до февраля 2023 года, а затем Адамс сделал расистские замечания в адрес чернокожих американцев и газеты прекратили публиковать «Дилберт», а его дистрибьютор отказался от распространения комикса.
Ранее сообщалось, что создатель комиксов Джеймс «Джим» Шутер ушел из жизни в возрасте 73 лет, причиной его смерти назвали рак пищевода.