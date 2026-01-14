Радий Хабиров провёл старый Новый год в Уфимском хосписе

13 января Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Уфимский хоспис, поздравил подопечных учреждения со старым Новым годом и вместе с супругой — председателем попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабировой вручил новогодние подарки. Для детей и взрослых, которые находятся в хосписе, организовали праздничное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.
"Уже по сложившейся традиции мы здесь встречаем старый Новый год, приходим к вам с моей супругой поздравить вас с наступившим уже Новым годом.
Мы наш хоспис строили с любовью для того, чтобы люди, которым выпали такие тяжёлые жизненные ситуации, здесь могли комфортно, хорошо провести какое-то время, подлечиться, набраться сил. Я всегда говорю — это высшая несправедливость, когда дети болеют. Что делать в этой ситуации? Заниматься, лечить. Дать им всё, что мы можем. Самое лучшее. Вот это мы и делаем.
Хочу сказать огромные слова благодарности коллективу хосписа. Это удивительные люди, которые здесь работают именно по зову сердца, по зову души. Вас очень уважаем и благодарим за ваш непростой труд.
Я хочу поблагодарить свою супругу, Карина, милая, спасибо тебе, что ты свои силы направила сюда, чтобы здесь было хорошо организовано. Потому что хоспис не может существовать без поддержки людей, без поддержки организаций, без хорошей организации. Мы вас всех очень любим. Это я вам искренне говорю, — отметил Радий Хабиров.
Глава республики осмотрел помещения хосписа, пообщался с медицинскими работниками и подопечными. Главный врач Оксана Кузовкина рассказала, что с начала работы в хосписе получили помощь 1561 взрослый и 256 детей. В настоящее время в стационаре хосписа находятся 21 ребенок с 10 сопровождающими мамами и 32 взрослых подопечных.
Под патронажем выездных служб учреждения находятся более 2 тысяч взрослых жителей Уфы и Уфимского района, а также порядка 112 детей из Уфы и 11 районов республики. За 2025 год сделано 2687 выездов взрослой бригады и 983 — выезда к детям. Волонтерский штаб насчитывает свыше 150 человек. Под опекой благотворительного фонда «Уфимский хоспис» находится более 500 семей со всей республики.
«Это большая философская история, на мой взгляд. Мы ходим, у нас руки-ноги есть, мы ежечасно и ежесекундно не испытываем чудовищную боль. Мы управляем телом. Мы говорим, думаем, мы можем думать. А тут — самые тяжелые случаи, которые могут с человеком произойти. У всех разные истории. Кто-то родился таким, кто-то в ДТП попал. К пареньку заходили — его избили и он, по сути, превратился в паллиативного пациента. На мой взгляд, некоторых людей сюда надо приводить, чтобы они могли души свои прочистить. У нас сложилась хорошая традиция, мы её завели, чтобы на старый Новый год поздравить не только подопечных, поздравить коллектив, здесь 120 людей работает и случайных людей здесь нет. Я считаю, правильно мы сделали, что в республике хоспис построили. Каждый раз говорю спасибо тем людям, предприятиям, которые помогли это сделать. Видите, скольким людям мы облегчаем жизнь», — рассказал Радий Хабиров журналисту ИА «Башинформ» по итогам посещения.
Напомним, Уфимский хоспис начал работу летом 2023 года. Его открыли председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Это единственное в стране учреждение, которое спроектировали специально для оказания паллиативной помощи взрослым и детям.
Комплекс зданий возвели на пожертвования бизнесменов и частных лиц. Многие компании поддержали проект своими услугами и продукцией. В их числе — «Газпром межрегионгаз Уфа», «Башинформсвязь», «Башкирская электросетевая компания», «ИСК», «Астро-лифт», «Уфагорсвет», «Горзеленхоз» и другие. Значительный вклад в строительство хосписа внесли «Башкирская содовая компания» и «Башнефть».
Хоспис расположен в южной части Уфы. Общая площадь зданий — около 13 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых — для детей. Для родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Все помещения оснастили современной мебелью и оборудованием, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также есть бассейн, процедурные кабинеты, аптека, досуговые помещения, игровая зона для детей и молельные комнаты. На территории учреждения оборудовали зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.
На базе хосписа также создали учебный комплекс в сфере паллиативной помощи для подготовки студентов Башкирского государственного медицинского университета, Уфимского медколледжа и Центра повышения квалификации минздрава республики.
Стационар работает также благодаря благотворительным пожертвованиям и средствам системы ОМС. Программа существует, чтобы обеспечивать достойный уход, комфортные условия работы для сотрудников, а также создавать и поддерживать атмосферу домашнего уюта. Вы также можете помочь стационару, закупив что-то из списка необходимых вещей. Полный актуальный список здесь.