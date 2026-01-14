Радий Хабиров провёл старый Новый год в Уфимском хосписе

«Это большая философская история, на мой взгляд. Мы ходим, у нас руки-ноги есть, мы ежечасно и ежесекундно не испытываем чудовищную боль. Мы управляем телом. Мы говорим, думаем, мы можем думать. А тут — самые тяжелые случаи, которые могут с человеком произойти. У всех разные истории. Кто-то родился таким, кто-то в ДТП попал. К пареньку заходили — его избили и он, по сути, превратился в паллиативного пациента. На мой взгляд, некоторых людей сюда надо приводить, чтобы они могли души свои прочистить. У нас сложилась хорошая традиция, мы её завели, чтобы на старый Новый год поздравить не только подопечных, поздравить коллектив, здесь 120 людей работает и случайных людей здесь нет. Я считаю, правильно мы сделали, что в республике хоспис построили. Каждый раз говорю спасибо тем людям, предприятиям, которые помогли это сделать. Видите, скольким людям мы облегчаем жизнь», — рассказал Радий Хабиров журналисту ИА «Башинформ» по итогам посещения.