На факультете психологии МГУ ограничили обучение для непривитых от кори

На факультете психологии МГУ ограничили очное обучение для непривитых от кори.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Администрация МГУ решила ограничить очный процесс обучения для непривитых от кори на факультете психологии после выявления случая заболевания у студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Там уточнили, что региональное ведомство начало эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, расположенного на улице Моховой.

«Администрацией МГУ имени М. В. Ломоносова принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников учреждения», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты определили круг контактных лиц по учебному корпусу в количестве 40 человек. Со студентами и сотрудниками МГУ проводится разъяснительная профилактическая работа.