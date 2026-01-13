Apple впервые за 10 лет поднимет цены на платные сервисы в России

Несмотря на прекращение официальных поставок техники в Россию весной 2022 года, компания продолжает оказывать услуги в цифровой сфере, такие как Music, TV и iCloud. Повышение стоимости этих сервисов объясняется ростом НДС. Источники сообщают, что изменение цен также совпадет с запуском нового сервиса Apple Health на основе ИИ. Последний раз Apple пересматривала цены на свои цифровые услуги в России в 2015 году.