Apple впервые за 10 лет поднимет цены на платные сервисы в России

Несмотря на прекращение официальных поставок техники в Россию весной 2022 года, компания продолжает оказывать услуги в цифровой сфере, такие как Music, TV и iCloud. Повышение стоимости этих сервисов объясняется ростом НДС. Источники сообщают, что изменение цен также совпадет с запуском нового сервиса Apple Health на основе ИИ. Последний раз Apple пересматривала цены на свои цифровые услуги в России в 2015 году.
По прогнозам, подписка на Apple Music может вырасти со 169 до 199 рублей, iCloud на 50 ГБ — с 59 до 79 рублей, Apple TV+ — с 199 до 249 рублей, а Apple One (индивидуальная) — с 365 до 449 рублей. Ожидается также подорожание приложений в App Store.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило компанию Apple о возможных санкциях в случае несоблюдения предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Речь идёт о необходимости предустановки российских поисковых систем на устройствах iOS.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.