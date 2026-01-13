Ричмонд
Apple впервые за 10 лет поднимет цены на платные сервисы в России

Apple готовится к первому за 10 лет повышению цен на свои цифровые сервисы в России. Изменения коснутся подписок на стриминги, облачное хранилище и прочие платные услуги. По данным издания iPhones, ссылающегося на источники, рост составит около 19%.

Источник: Life.ru

Несмотря на прекращение официальных поставок техники в Россию весной 2022 года, компания продолжает оказывать услуги в цифровой сфере, такие как Music, TV и iCloud. Повышение стоимости этих сервисов объясняется ростом НДС. Источники сообщают, что изменение цен также совпадет с запуском нового сервиса Apple Health на основе ИИ. Последний раз Apple пересматривала цены на свои цифровые услуги в России в 2015 году.

По прогнозам, подписка на Apple Music может вырасти со 169 до 199 рублей, iCloud на 50 ГБ — с 59 до 79 рублей, Apple TV+ — с 199 до 249 рублей, а Apple One (индивидуальная) — с 365 до 449 рублей. Ожидается также подорожание приложений в App Store.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило компанию Apple о возможных санкциях в случае несоблюдения предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Речь идёт о необходимости предустановки российских поисковых систем на устройствах iOS.

