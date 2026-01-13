Врач Кондрахин: отец рисковал жизнью ребенка, купая его в проруби в Сургуте

Сеть взорвал ролик, запечатлевший, как в Сургуте отец искупал годовалого ребенка в проруби в 30-градусный мороз. Полезно или, наоборот, опасно для малышей погружение в ледяную воду, aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«На Руси в языческие времена была практика бросать заболевших детей в прорубь. Если ребенок выплывал, то, считалось, жить будет долго. Дети не всегда плавают интуитивно, многие шли ко дну, значит, не жильцы. Мы, все-таки, не язычники. Вообще непонятно, зачем это делать. И ребенку никакой пользы», — объяснил эксперт.
Врач подчеркнул, что купаться в холодной воде неподготовленным людям и проверять себя на прочность с точки зрения медицины недопустимо. Погружение в прорубь — это серьезное испытание для организма как детей, так и взрослых.
«Это ни разу не про здоровье, ни разу не про ум. Для ребенка такое купание в ледяной воде — большой и абсолютно лишний стресс. Очень высокая вероятность того, что ребенок может заболеть пневмонией. У маленьких детей терморегуляция нарушена, они очень быстро как охлаждаются, так и перегреваются. Поэтому реакция индивидуальна. Если окунуть в прорубь абсолютно здорового ребенка, затем его согреть, напоить теплым молоком, то, вероятнее всего, с ним ничего не будет. Но, тем не менее, риск есть и он не оправдан», — отметил Кондрахин.
Видео из Сургута вызвало в сети волну возмущения. Пользователи посчитали недопустимым купание в проруби в 30-градусный мороз маленького ребенка, как этот сделал молодой отец.