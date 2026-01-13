Врач Кондрахин: отец рисковал жизнью ребенка, купая его в проруби в Сургуте

«Это ни разу не про здоровье, ни разу не про ум. Для ребенка такое купание в ледяной воде — большой и абсолютно лишний стресс. Очень высокая вероятность того, что ребенок может заболеть пневмонией. У маленьких детей терморегуляция нарушена, они очень быстро как охлаждаются, так и перегреваются. Поэтому реакция индивидуальна. Если окунуть в прорубь абсолютно здорового ребенка, затем его согреть, напоить теплым молоком, то, вероятнее всего, с ним ничего не будет. Но, тем не менее, риск есть и он не оправдан», — отметил Кондрахин.