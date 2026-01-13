Путин передал под временное управление активы Rockwool и Canpack

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче подразделений двух зарубежных компаний под временное управление российских структур. Под этот указ попали датская Rockwool (производитель теплоизоляции) и польско-американская Canpack (производитель алюминиевой тары).
Активы Rockwool, которая производит материалы из каменной ваты, теперь находятся под временным управлением компании «Развитие строительных активов» (РСА). РСА получила полный контроль над ООО «Роквул» и 68 процентов акций ООО «Роквул — Волга».
До этого датской компании принадлежали четыре производственные площадки в Московской области, Выборге, Троицке и Татарстане. Временным управляющим для российских структур Canpack, производящих алюминиевые банки для напитков, стала корпорация «Стальинвест». Она получила контроль над ООО «Кэн-пак» и ООО «Кэн-пак — завод упаковки», следует из текста документа.
Акции пивоваренной компании «Балтика» были выведены из временного управления Росимущества. Ранее 96,56 процента долей в «Балтике» принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebola, еще 1,35 процента — Holly Union, а оставшиеся 0,09 процента — Carlsberg Deutschland GmbH.