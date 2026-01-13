Путин передал под временное управление активы Rockwool и Canpack

До этого датской компании принадлежали четыре производственные площадки в Московской области, Выборге, Троицке и Татарстане. Временным управляющим для российских структур Canpack, производящих алюминиевые банки для напитков, стала корпорация «Стальинвест». Она получила контроль над ООО «Кэн-пак» и ООО «Кэн-пак — завод упаковки», следует из текста документа.