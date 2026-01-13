Казанский «Рубин» объявил об отставке Рахимова с поста главного тренера

Президент правления клуба Марат Сафиуллин заявил, что руководство благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для неё период. Он подчеркнул, что под руководством Рахимова клуб одержал победу в Первой лиге и успешно закрепился в Российской Премьер-Лиге. Сафиуллин также пожелал специалисту дальнейших успехов в его профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Его контракт был рассчитан на период до лета 2027 года и включал опцию продления.
