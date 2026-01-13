Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанский «Рубин» объявил об отставке Рахимова с поста главного тренера

Казанский «Рубин» принял решение досрочно прекратить сотрудничество с главным тренером Рашидом Рахимовым. Данную информацию передаёт пресс-служба клуба, отмечая, что соглашение со специалистом действовало до конца текущего сезона.

Источник: Life.ru

Президент правления клуба Марат Сафиуллин заявил, что руководство благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для неё период. Он подчеркнул, что под руководством Рахимова клуб одержал победу в Первой лиге и успешно закрепился в Российской Премьер-Лиге. Сафиуллин также пожелал специалисту дальнейших успехов в его профессиональной карьере.

Рахимову 60 лет, он возглавил «Рубин» в 2023 году, а до этого работал с такими командами, как «Уфа», грозненский «Ахмат», пермский «Амкар», московский «Локомотив» и австрийская «Адмира». По некоторым данным, новым наставником казанской команды станет испанский специалист Франк Артига.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Его контракт был рассчитан на период до лета 2027 года и включал опцию продления.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.