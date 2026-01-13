Не верит народ в скоропостижное вступление Молдовы в ЕС в 2028 году: Мошенники предлагают быстро оформить гражданство Румынии и стран Евросоюза «всего» за 14 тысяч евро

Осторожно, мошенники!
В сети всё чаще появляются объявления, где неизвестные лица предлагают оформить румынский паспорт или любое гражданство ЕС за 3−6 месяцев.
Цена обычно варьируется от 12 000 до 14 000 евро.
Как работает схема:
Для начала работы над документами просят внести 50% суммы, после перевода денег вас либо блокируют, либо продолжают держать на крючке, придумывая новые причины и вымогая всё больше средств.
В итоге — ни паспорта, ни денег.
Помните:
Оформление гражданства ЕС сложный и длительный юридический процесс, который не делается за пару месяцев по объявлению из интернета и не требует переводов частным лицам.
Для начала работы над документами мошенники просят внести 50% суммы. Фото: соцсети.