Илон Маск заявил, что мечтает о встрече с пришельцами

«Мы уверены, что будущее космических путешествий — это не только Луна или Марс, но и другие планеты. И в конце концов, в другие звёздные системы, где мы сможем встретить инопланетян или найти следы давно исчезнувших цивилизаций. Это не просто мечта — это цель», — заявил Маск на совместном мероприятии с Пентагоном.