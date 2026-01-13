Илон Маск заявил, что мечтает о встрече с пришельцами

«Мы уверены, что будущее космических путешествий — это не только Луна или Марс, но и другие планеты. И в конце концов, в другие звёздные системы, где мы сможем встретить инопланетян или найти следы давно исчезнувших цивилизаций. Это не просто мечта — это цель», — заявил Маск на совместном мероприятии с Пентагоном.
Напомним, что компания SpaceX нацелена на воплощение технологий из научно-фантастического сериала «Звёздный путь». Маск пояснил, что компания планирует строить крупные космические корабли для длительных полётов с большим количеством людей на борту.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.