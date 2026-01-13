«Белые списки» не спасают: тюменцы требуют вернуть доступ к банковским приложениям

Тюменцы не могут пользоваться банковскими приложениями во время блокировки интернета.
Жители Тюмени массово жалуются на недоступность банковских приложений в условиях отключения мобильного интернета. Об этом они пишут в комментариях под постами главы города Максима Афанасьева в его telegram-канале. Тюменцы возмущены тем, что вопреки официальным заявлениям о «белых списках», они лишены возможности совершать элементарные финансовые операции.
«На каком основании блокируется приложение Сбербанка? Нужно было срочно перевести деньги со счета на карту, не смогла! Какова логика таких блоков? Что это дает, кроме неудобств для горожан?» — возмущается тюменка Мария.
Пользователи отмечают, что блокировка коснулась всех крупнейших банков: ВТБ, Альфа-Банка и других. Жители отмечают и географическое неравенство — в одних районах города «белые списки» подают признаки жизни, в других — интернет отсутствует полностью.
«Когда вернут мобильный интернет? Выключили 20 ноября 2025 года. Почти два месяца назад. Интересно и то, что белые списки работают не во всех частях города. Я понимаю, меры безопасности и прочее, но глушите хотя бы по ночам», — предлагает Максим.
Официальный ответ.
Логинов напомнил, что в Тюмени доступны 186 точек доступа Wi-Fi TyumenFree.
Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов пояснил URA.RU, что ограничения мобильного интернета введены по причинам, не зависящим от региональных властей и операторов связи. Речь идет о мерах безопасности федерального масштаба.
Что касается неработающих приложений банков, Логинов подчеркнул — регион не может «разблокировать» их по своему усмотрению.
«Банковские приложения прорабатываются на федеральном уровне банками с Минцифрой РФ самостоятельно и централизованно. Департамент информатизации Тюменской области совместно с Министерством сейчас готовит список лишь отдельных региональных сервисов, которые будут доступны во время ограничений», — пояснил замгубернатора.
Стационарный интернет и сети WI-FI в Тюмени работают в штатном режиме.
Как выживать в офлайне?
Власти напоминают, что ограничения не касаются стационарного интернета и проводных сетей Wi-Fi — они работают в штатном режиме. Чтобы горожане могли оставаться на связи, в Тюмени поддерживается сеть TyumenFree, работает 186 точек доступа по всему городу.
Найти ближайшую можно на Геопортале Тюменской области. По словам Логинова, сейчас идет проработка вопроса по созданию новых точек Wi-Fi на юге области. Доступ к мобильному интернету будет восстановлен в полном объеме «как только позволит обстановка».
Ранее стало известно, как тюменцы могут получить скидки от операторов за неработающий интернет. Из-за блокировки, жители города могут потребовать возмещение затрат за услуги связи.