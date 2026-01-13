«Белые списки» не спасают: тюменцы требуют вернуть доступ к банковским приложениям

«Когда вернут мобильный интернет? Выключили 20 ноября 2025 года. Почти два месяца назад. Интересно и то, что белые списки работают не во всех частях города. Я понимаю, меры безопасности и прочее, но глушите хотя бы по ночам», — предлагает Максим.