Экономист рассказал, у кого в России самые большие зарплаты

В России по итогам девяти месяцев 2025 года самые высокие зарплаты оказались у работников сферы перестрахования. Их средний доход почти в пять раз превысил общероссийский показатель, сообщил aif.ru со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина.
По информации ЕМИСС, в перестраховании среднемесячная зарплата достигла 449,2 тысячи рублей. Немного меньшие, но также значительные суммы получали сотрудники холдинговых компаний и управляющие фондами.
Параллельно с этим в Госдуме готовится инициатива по индексации зарплат в коммерческом секторе. Межфракционный законопроект разрабатывается под руководством депутата Ярослава Нилова, пишет «Царьград».
Кроме того, в экспертном сообществе предлагают бороться с так называемым «тихим увольнением». Исследование 2024 года выявило, что эта проблема коснулась каждой третьей компании.
Инициатива Института исследования проблем современной политики предполагает введение компенсаций для работников. Эксперты считают, что действующий Трудовой кодекс плохо защищает от давления со стороны руководства, сообщает 360.ru.