Экономист рассказал, у кого в России самые большие зарплаты

В России по итогам девяти месяцев 2025 года самые высокие зарплаты оказались у работников сферы перестрахования. Их средний доход почти в пять раз превысил общероссийский показатель, сообщил aif.ru со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина.