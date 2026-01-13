Ричмонд
Дроны ВСУ массово атаковали курорты и приграничье России

Силы воздушной обороны России уничтожили 33 украинских дрона за два часа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

ВС РФ отразили атаку на регионы.

«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Цели были сбиты над акваторией Азовского моря (14), территорией Республики Крым (11), Краснодарского края (3), Белгородской области (2), акваторией Чёрного моря (2) и Волгоградской области (1)», — заявило ведомство.