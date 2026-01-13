В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесмену, которого обвиняли в зверском избиении

В феврале 2023-го Роман Савицкий попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Он заявил, что стал жертвой избиения со стороны Артем Нефедова, руководителя строительной компании «Атлант», которая тогда занималась реконструкцией главной площади в Первоуральске. Потерпевший строитель заявил, что ему якобы мстили из-за его заявления в полицию. Мужчина до этого обвинил оппонента в вымогательстве. Нефедов опровергал эти сведения.