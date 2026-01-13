В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесмену, которого обвиняли в зверском избиении

На скамье подсудимых были Артем и Глеб Нефедовы.
В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесменам Артему и Глебу Нефедовым, которых обвиняли в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Под прицел силовиков они попали еще в 2023 году. О том, как закончилась эта история, — в материале URA.RU.
В феврале 2023-го Роман Савицкий попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Он заявил, что стал жертвой избиения со стороны Артем Нефедова, руководителя строительной компании «Атлант», которая тогда занималась реконструкцией главной площади в Первоуральске. Потерпевший строитель заявил, что ему якобы мстили из-за его заявления в полицию. Мужчина до этого обвинил оппонента в вымогательстве. Нефедов опровергал эти сведения.
Изначально против Нефедова возбудили дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). После его действия переквалифицировали, а ему вменили ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В июне 2023-го суд отправил фигуранта под домашний арест.
До оглашения приговора Артему Нефедову отпустили на подписку о невыезде (у Глеба была такая же мера пресечения). В конце декабря 2025-го Железнодорожный районный суд огласил приговор. Нефедовых приговорили к четырем годам условно по статье 330 УК РФ (самоуправство). Суммарно они обязаны выплатить 800 тысяч рублей потерпевшему, сказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.