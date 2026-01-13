В Китае пара получит 1,4 тысячи долларов за страхование отношений

В Китае пара получит 1,4 тысячи долларов за страхование своих отношений. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Еще в 2016 году китаянка по фамилии У из провинции Шэньси купила так называемый полис «страхования любви» за 199 юаней (около 28 долларов — прим. ред.) в качестве подарка для своего мужчины. Страховой полис подразумевает на некую «проверку на преданность». Его правила гласят: если человек женится на своем партнере в течение десяти лет после трех лет с момента покупки полиса, он сможет получить подарок. В таком случае паре выдадут букет из 10 тысяч роз либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом полкарата.
Пара сыграла свадьбу через десять лет отношений — в октябре 2025 года. Таким образом они выполнили условия полиса.
В страховой им рассказали, что такие полисы перестали продавать еще в 2017 году. Однако старые «документы» по-прежнему действуют. Молодоженам предложили выбрать — 10 тысяч юаней (примерно 1,4 тысячи долларов) или 10 тысяч роз. Они остановились на денежном варианте.
Ранее KP.RU писал, что власти КНР начали бороться с насущной проблемой — вымиранием. Для разрешения ситуации было принято ввести налоги на презервативы. Нововведение вступили в силу с 1 января.