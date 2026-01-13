В Китае пара получит 1,4 тысячи долларов за страхование отношений

Еще в 2016 году китаянка по фамилии У из провинции Шэньси купила так называемый полис «страхования любви» за 199 юаней (около 28 долларов — прим. ред.) в качестве подарка для своего мужчины. Страховой полис подразумевает на некую «проверку на преданность». Его правила гласят: если человек женится на своем партнере в течение десяти лет после трех лет с момента покупки полиса, он сможет получить подарок. В таком случае паре выдадут букет из 10 тысяч роз либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом полкарата.