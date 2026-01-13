ФАС выдала предостережение из-за сообщений о росте цен на продукты на 30%

Тем временем в России фиксируется снижение спроса на пиво после резкого роста продаж во время аномальной жары 2024 года. Рост цен в 2025 году обусловлен резким повышением акцизов, а в 2026 году налоговая нагрузка усилится с введением базовой ставки НДС в 22%. Акциз теперь увеличивается на 3−4 рубля в год вместо прежнего рубля, одновременно дорожают бутылки, упаковка и транспортные расходы.