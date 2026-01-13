ФАС выдала предостережение из-за сообщений о росте цен на продукты на 30%

Пресс-служба ФАС, комментируя ситуацию, обратила внимание на то, что публичные прогнозы относительно ценообразования могут быть восприняты субъектами рынка как индикатор для скоординированных действий по повышению цен. Подобные практики, направленные на фиксацию или поддержание цен, являются недопустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством. Выданное предостережение носит превентивный характер и направлено на предотвращение возможных нарушений.
Ведомство уведомило, что в случае выявления фактов противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен со стороны отдельных хозяйствующих субъектов, ФАС незамедлительно инициирует меры антимонопольного реагирования.
Тем временем в России фиксируется снижение спроса на пиво после резкого роста продаж во время аномальной жары 2024 года. Рост цен в 2025 году обусловлен резким повышением акцизов, а в 2026 году налоговая нагрузка усилится с введением базовой ставки НДС в 22%. Акциз теперь увеличивается на 3−4 рубля в год вместо прежнего рубля, одновременно дорожают бутылки, упаковка и транспортные расходы.
