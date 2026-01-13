Маркировать пиво начнут с 1 февраля 2026 года в Казахстане

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. Маркировать пиво и пивные напитки в Казахстане начнут с 1 февраля 2026 года, сообщили в комитете госдоходов.
Цифровую маркировку будут вводить поэтапно, отметили в ведомстве.
«В соответствии с приказом “Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке”, начиная с 1 февраля 2026 года в Республике Казахстан планируется поэтапное введение цифровой маркировки пива и пивных напитков», — говорится в сообщении.
Кроме того, в республике запускают процедуры регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ), добавили в ведомстве.
«Производители и импортёры могут уже сейчас ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в ИС МПТ», — отмечается в сообщении.
Система, добавили в комитете госдоходов, отражает сведения о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике.
Внедрение цифровой маркировки предусматривается в следующие сроки:
с 1 февраля 2026 года — для продукции в кегах и бутылках;
с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.
Продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при её вводе в оборот, уточнили в ведомстве.
В настоящее время пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками. Введение цифровых инструментов позволит расширить возможности мониторинга рынка и создать дополнительные условия для его легального и стабильного развития.