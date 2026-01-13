Новый фильм по культовой игре: что известно о ленте «Возвращение в Сайлент Хилл»

Видеоигра Silent Hill 2, на основе которой снят фильм, считается одной из лучших частей серии. В 2024 году Konami выпустила ремейк второй части, который также добился большого успеха — более 2,5 миллиона копий игры было продано по всему миру. Визуальный ряд фильма останется верен первоисточнику — в трейлере мелькают знакомые силуэты безликих медсестер и ужасающий Пирамидоголовый. Композитором музыки к фильму стал Акира Ямаока — автор саундтрека к серии игр Silent Hill.Кристоф Ган заявил, что «Возвращение в Сайлент Хилл» не является прямым продолжением дилогии «Сайлент Хилл» 2006 и 2012 годов.